Девіс — Мартін: огляд бою за титул WBA

Чемпіон світу Джервонта Девіс (30-0, 28 KO) здобув дострокову перемогу над Френком Мартіном (18-1, 12 KO) у бою за титул WBA в легкій вазі.

Поєдинок завершився у восьмому раунді нокаутом.

Огляд бою Девіс — Мартін

Нагадаємо, перед боєм Девіс — Мартін українець Олександр Гвоздик без шансів поступився американцю Давіду Бенавідесу в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.

Раніше провідний американський експерт Майк Коппінгер повідомив, Джервонта Девіс може зустрітися в ринзі з українцем Василем Ломаченком уже у 2024 році.