Хей пояснив, чому Ф'юрі програв Усику перший бій

Відомий ексбоксер Девід Хей назвав головні причини поразки Тайсона Ф'юрі (30-1-1, 21 КО) у першому поєдинку проти Олександра Усика (22-0. 14 КО).

Про це він заявив в інтерв'ю Youtube-каналу Up Front.

"У першому бою я сказав, що Усик виграє за очками. Я говорив, що Усик Тайсона переб'є, але при цьому сподівався, що неправий. Я чекав, що Тайсон нападе і розбере українця, та все пішло зовсім по-іншому.

Усик постійно перед боєм говорив: "Я буду поруч із тобою. Я ніколи не залишу тебе одного". Це саме те, що він зробив у бою. Я не думаю, що Тайсон був морально готовий. Усі розраховували, що він буде постійно переслідувати суперника, але все пішло зовсім іншим шляхом.

Тому я чекаю, що Ф'юрі усвідомить свої помилки. У хлопця є здібності. Він великий, сильний, спортивний боєць, у якого відмінне підборіддя. Він може перемогти і довести, що всі негаразди в минулому", – сказав Хей.