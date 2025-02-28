Берінчик опинився у п'ятірці рейтингу WBO
Денис Берінчик та Кейшон Девіс
Top Rank
Український боксер Денис Берінчик (19-1, 9 КО) опинився у десятці найкращих боксерів легкої ваги.
Про це стало відомо після оновлення рейтингу WBO.
Українець посів 5 позицію в списку, який очолює американський боксер Реймонд Мураталла. Чемпіонським титулом WBO володіє інший американець Кейшон Девіс (13-0, 9 КО).
Рейтинг WBA у першій середній вазі
- Реймонд Мураталла (США)
- Сем Ноукс (Велика Британія)
- Заур Абдуллаєв (Вірменія)
- Крістофер Муафо (Камерун)
- Денис Берінчик (Україна)
- Шериф Куей (Гана)
- Габріель Флорес-молодший (США)
- Хосе Матіас Ромеро (Аргентина)
- Енді Крус (Куба)
- Абдулла Мейсон (США)
Нагадаємо, новоспечений чемпіон Кейшон Девіс відібрав титул саме в Дениса Берінчика. 15 лютого американець брутально нокаутував українця. Пізніше він заявив, що бій проти Берінчика був для нього легким.