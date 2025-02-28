Берінчик опинився у п'ятірці рейтингу WBO

Український боксер Денис Берінчик (19-1, 9 КО) опинився у десятці найкращих боксерів легкої ваги.

Про це стало відомо після оновлення рейтингу WBO.

Українець посів 5 позицію в списку, який очолює американський боксер Реймонд Мураталла. Чемпіонським титулом WBO володіє інший американець Кейшон Девіс (13-0, 9 КО).

Рейтинг WBA у першій середній вазі

Реймонд Мураталла (США) Сем Ноукс (Велика Британія) Заур Абдуллаєв (Вірменія) Крістофер Муафо (Камерун) Денис Берінчик (Україна) Шериф Куей (Гана) Габріель Флорес-молодший (США) Хосе Матіас Ромеро (Аргентина) Енді Крус (Куба) Абдулла Мейсон (США)

Нагадаємо, новоспечений чемпіон Кейшон Девіс відібрав титул саме в Дениса Берінчика. 15 лютого американець брутально нокаутував українця. Пізніше він заявив, що бій проти Берінчика був для нього легким.