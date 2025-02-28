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Берінчик опинився у п'ятірці рейтингу WBO

Микола Дендак — 28 лютого 2025, 12:29
Берінчик опинився у п'ятірці рейтингу WBO
Денис Берінчик та Кейшон Девіс
Top Rank

Український боксер Денис Берінчик (19-1, 9 КО) опинився у десятці найкращих боксерів легкої ваги.

Про це стало відомо після оновлення рейтингу WBO.

Українець посів 5 позицію в списку, який очолює американський боксер Реймонд Мураталла. Чемпіонським титулом WBO володіє інший американець Кейшон Девіс (13-0, 9 КО).

Рейтинг WBA у першій середній вазі

  1. Реймонд Мураталла (США)
  2. Сем Ноукс (Велика Британія)
  3. Заур Абдуллаєв (Вірменія)
  4. Крістофер Муафо (Камерун)
  5. Денис Берінчик (Україна)
  6. Шериф Куей (Гана)
  7. Габріель Флорес-молодший (США)
  8. Хосе Матіас Ромеро (Аргентина)
  9. Енді Крус (Куба)
  10. Абдулла Мейсон (США)

Нагадаємо, новоспечений чемпіон Кейшон Девіс відібрав титул саме в Дениса Берінчика. 15 лютого американець брутально нокаутував українця. Пізніше він заявив, що бій проти Берінчика був для нього легким.

WBO Денис Берінчик Кейшон Девіс

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