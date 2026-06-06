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Колишній чемпіон світу проведе першій бій за останні 2,5 роки

Сергій Шаховець — 6 червня 2026, 12:29
Колишній чемпіон світу проведе першій бій за останні 2,5 роки
Деметріус Андраде
instagram.com/boobooandrade/

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Деметріус Андраде (32-1, 19 КО) повернеться на ринг.

Про це повідомляє CES Boxing.

38-річний американець стане головною зіркою вечора боксу 24 липня на Мохеган-Сан Арені в Анкасвіллі. Ім'я суперника Андраде наразі не повідомляється.

Зазначимо, що Деметріус на аматорському рівні ставав чемпіоном світу у 2007 році у ваговій категорії до 69 кг.

На профі-рингу Андраде у 2013 році здобув титул чемпіона WBO у першій середній вазі, яким володів до 2015 року. У 2017 році заволодів поясом WBA у першій середній вазі, перемігши німця Джека Кулкая.

У середній вазі він був чемпіоном WBO з 2018 по 2022 рік.

Свій останній бій Андраде провів у листопаді 2023 року, коли зазнав першої поразки в кар'єрі. Після шостого раунду Деметріус відмовився продовжувати бій проти Давіда Бенавідеса (32-0, 25 КО). З того часу він не виходив на ринг.

Раніше ексчемпіон світу Ентоні Джошуа поділився планами щодо своєї кар'єри.

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