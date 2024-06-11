Суперник Гвоздика кинув виклик Канело

Колишній чемпіон Давід Бенавідес (28-0, 24 КО), який свій наступний бій проведе проти Олександра Гвоздика (20-1, 16 КО), готовий до поєдинку проти абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (61-2-2, 39 КО).

Про це розповів боксер у коментарі MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME.

"Я зробив усе, що від мене вимагали. Я перший номер у рейтингу та обов'язковий претендент. Але все через гроші та небажання Канело провести цей бій. Інших причин немає. Тільки через це я не б'юся за чемпіонські пояси.

У WBC зробили те, що обіцяли — призначили мене обов'язковим претендентом. Але останній, найважливіший і логічний крок – призначити бій — вони так і не зробили цього. Чому? Та тому, що Канело для всіх — це як дійна корова. Всі ці організації: WBC, WBA, IBF та WBO — існують лише за рахунок відсотків від гонорарів бійців. Вони всі знімають із Канело по 3%. І якщо на кону 40 мільйонів доларів, то, зрозуміло, ніхто не відмовиться від 2 мільйонів. А якщо так, то вони готові дозволити Канело робити все, що йому заманеться. Саме через це я маю всі проблеми.

Вони мали вже давно призначити цей бій. Але так і не зробили цього. І тепер Канело вибирає найпростіші варіанти із доступних. Він чудово знає, що я — найнебезпечніший, найшвидший, найсильніший у цій вазі. Тому я останній у його списку. Але я все одно до нього дістануся. Я скину Канело з трону", — заявив Бенавідес.