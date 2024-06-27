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Дюбуа: Віддячу Усику реваншем

Игорь Чернявский — 27 червня, 09:40
Дюбуа: Віддячу Усику реваншем

Британський боксер Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) пообіцяв дати Олександру Усику (22-0, 14 КО) титульний бій за пояс IBF.

Про це він розповів у інтерв’ю Boxing Scene.

"Я радий, що тепер у мене є титул IBF, але я не сильно парився щодо цього. Це формальність — якщо ти будеш продовжувати перемагати, то здобудеш ці титули. Я віддячу Усику реваншем", — сказав Дюбуа.

Нагадаємо, титул чемпіона світу IBF у надважкій вазі перейшов до Даніеля після того, як Олександр Усик звільнив титул. Напередодні визначилася дата першого чемпіонського захисту Дюбуа.

IBF Олександр Усик Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа

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