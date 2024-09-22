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Чжилей розповів про бажання провести бій проти Дюбуа

Андрій Яросименко — 22 вересня, 13:43
Чжилей розповів про бажання провести бій проти Дюбуа
Чжан Чжилей
Getty images

Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) хоче провести поєдинок проти Даніеля Дюбуа

Його слова передає Yardbarker.

"Коли ви дивитеся на минулі бої Дюбуа – це побиття Міллера, потім Хрговіча, а тепер перемога над Джошуа додає Даніелю великої впевненості.

Коли ви дивитесь на динаміку дивізіону та на те, хто має пояс – це Дюбуа, тому я точно хочу битися з ним", – сказав Чжилей.

Нагадаємо, Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

У своєму останньому поєдинку Чжилей здобув дострокову перемогу над американцем Деонтеєм Вайлдером, брутально нокаутувавши суперника.

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