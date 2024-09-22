Чжилей розповів про бажання провести бій проти Дюбуа

Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) хоче провести поєдинок проти Даніеля Дюбуа

Його слова передає Yardbarker.

"Коли ви дивитеся на минулі бої Дюбуа – це побиття Міллера, потім Хрговіча, а тепер перемога над Джошуа додає Даніелю великої впевненості.

Коли ви дивитесь на динаміку дивізіону та на те, хто має пояс – це Дюбуа, тому я точно хочу битися з ним", – сказав Чжилей.