Чжилей розповів про бажання провести бій проти Дюбуа
Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) хоче провести поєдинок проти Даніеля Дюбуа
Його слова передає Yardbarker.
"Коли ви дивитеся на минулі бої Дюбуа – це побиття Міллера, потім Хрговіча, а тепер перемога над Джошуа додає Даніелю великої впевненості.
Коли ви дивитесь на динаміку дивізіону та на те, хто має пояс – це Дюбуа, тому я точно хочу битися з ним", – сказав Чжилей.
Нагадаємо, Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.
У своєму останньому поєдинку Чжилей здобув дострокову перемогу над американцем Деонтеєм Вайлдером, брутально нокаутувавши суперника.