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Чжилей оцінив перспективи бою з Джошуа

Олександр Булава — 15 січня 2025, 21:58
Чжилей оцінив перспективи бою з Джошуа
Чжан Чжилей
Getty images

Китайський боксер Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) заявив, що готовий до потенційного бою з ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Цитує Чжана Sky Sports.

"Все можливо. Бій з Ей Джеєм можливий, але зараз я зосереджений на Кабаєлу 22 лютого. Я буду думати про те, хто буде наступним після того, як переможу його.

Це цікаво, тому що моє ім’я неодноразово згадувалося в останні роки. Едді Гірн згадував його. Подивіться, де я зараз знаходжуся – ніде в списку бажаних суперників Джошуа.

Водночас моя команда літала до Лондона кілька років тому. Вони зустрілися з Едді, вони зустрілися з командою менеджменту Джошуа. Подивіться, де я зараз знаходжуся - ніде в списку бажаних поєдинків Джошуа. Тому я не знаю.

Але я хочу сказати, що я доступний. Якщо вони хочуть битися зі мною, просто надішліть контракт", – підсумував Чжилей.

Нагадаємо, 1 червня на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія Чжан Чжилей достроково переміг Деонтея Вайлдера у п'ятому раунді.

У своєму останнього поєдинку Джошуа програв Дюбуа. Ей Джей опинився у нокауті в п'ятому раунду, програвши бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версією IBF.

Ентоні Джошуа Чжан Чжилей

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