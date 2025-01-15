Чжилей оцінив перспективи бою з Джошуа

Китайський боксер Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) заявив, що готовий до потенційного бою з ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Цитує Чжана Sky Sports.

"Все можливо. Бій з Ей Джеєм можливий, але зараз я зосереджений на Кабаєлу 22 лютого. Я буду думати про те, хто буде наступним після того, як переможу його.

Це цікаво, тому що моє ім’я неодноразово згадувалося в останні роки. Едді Гірн згадував його. Подивіться, де я зараз знаходжуся – ніде в списку бажаних суперників Джошуа.

Водночас моя команда літала до Лондона кілька років тому. Вони зустрілися з Едді, вони зустрілися з командою менеджменту Джошуа. Подивіться, де я зараз знаходжуся - ніде в списку бажаних поєдинків Джошуа. Тому я не знаю.

Але я хочу сказати, що я доступний. Якщо вони хочуть битися зі мною, просто надішліть контракт", – підсумував Чжилей.