Чжилей: Усик знову переможе Ф'юрі

Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей вважає, що українець Олександр Усик знову переможе Тайсона Ф'юрі.

Про це він сказав у коментарі для Boxing News.

"У першому бою Усик знайшов спосіб перемогти Тайсона Ф'юрі, і він продовжить робити це. Тому я думаю, що результат першого бою повториться", — сказав Чжилей.

Нагадаємо, реванш Усик — Ф'ьюрі пройде 21 грудня в Саудівській Аравії. У першому поєдинку український боксер здобув перемогу роздільним рішенням суддів.