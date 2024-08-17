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Чжилей: Усик знову переможе Ф'юрі

Руслан Травкін — 17 серпня, 12:30
Чжилей: Усик знову переможе Ф'юрі
Чжан Чжилей
Getty Images

Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей вважає, що українець Олександр Усик знову переможе Тайсона Ф'юрі.

Про це він сказав у коментарі для Boxing News.

"У першому бою Усик знайшов спосіб перемогти Тайсона Ф'юрі, і він продовжить робити це. Тому я думаю, що результат першого бою повториться", — сказав Чжилей.

Нагадаємо, реванш Усик — Ф'ьюрі пройде 21 грудня в Саудівській Аравії. У першому поєдинку український боксер здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Чжан Чжилей

Чжан Чжилей

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