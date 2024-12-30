Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Чжілей: Усик – король хевівейту

Руслан Травкін — 30 грудня 2024, 13:51
Чжілей: Усик – король хевівейту
Чжан Чжілей
Getty images

Китайський боксер Чжан Чжілей (27-2-1, 22 KO) похвалив Олександра Усика (23-0, 14 КО) за реванш з Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО). Він вважає, що українець справжній король надважкої вагової категорії.

Чжилей сказав про це у коментарі для SecondsOut.

"Усик був набагато кращим, ніж у першому поєдинку. Цей бій-реванш був взагалі одностороннім. Усик – король хевівейту.

Що йому робити далі? Це його вибір. Він чемпіон двох дивізіонів, він домінує над кожним суперником і має право вибору", – сказав Чжілей.

Напередодні Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у реванші. Після цього бою український чемпіон погодився на поєдинок проти Дюбуа, поведінку якого розкритикував Френк Воррен.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Чжан Чжілей

Олександр Усик

Гірн назвав австралійського боксера, який зможе конкурувати з Усиком
Вся в тата: дружина Усика показала, як донька наполегливо тренується у спортзалі
Магучіх – найкраща спортсменка України 2024 року
Легендарний тренер сказав, хто все ж таки зможе перемогти Усика
Промоутер Ф'юрі: Я все одно вважаю, що Тайсон переміг Усика

Останні новини