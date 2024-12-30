Чжілей: Усик – король хевівейту

Китайський боксер Чжан Чжілей (27-2-1, 22 KO) похвалив Олександра Усика (23-0, 14 КО) за реванш з Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО). Він вважає, що українець справжній король надважкої вагової категорії.

Чжилей сказав про це у коментарі для SecondsOut.

"Усик був набагато кращим, ніж у першому поєдинку. Цей бій-реванш був взагалі одностороннім. Усик – король хевівейту. Що йому робити далі? Це його вибір. Він чемпіон двох дивізіонів, він домінує над кожним суперником і має право вибору", – сказав Чжілей.

Напередодні Олександр Усик одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у реванші. Після цього бою український чемпіон погодився на поєдинок проти Дюбуа, поведінку якого розкритикував Френк Воррен.