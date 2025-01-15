Чжілей: Усик у реванші змусив Тайсона боятися

Відомий китайський боксер хевівейту Чжан Чжілей (27-2-1, 22 КО) дав оцінку Олександру Усику (23-0, 14 КО) та Тайсону Ф'юрі за реванш. Він похвалив обох боксерів, але вважає, що українець змусив опонента боятися.

Про це Чжилей заявив у коментарі для IFLTV.

"Ми побачили класний бій. Я подивився його повністю. У реванші обидва вигладили краще, ніж у першому поєдинку. Але насправді Олександр заставляв Тайсона боятися. Мені дуже подобається Усик", – сказав Чжилей.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.