Чухаджян назвав фаворита бою Усик – Ф’юрі
Український боксер Карен Чухаджян вважає чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика фаворитом у поєдинку-реванші проти Тайсона Ф’юрі.
Про це він розповів у інтерв'ю vRINGe.
"Не думаю, що Олександр працюватиме на ближній дистанції. Тому що Тайсон має велику перевагу у вазі. І навіть легкі удари відчуватимуться. Тому, найімовірніше, бій буде на дистанції. Але за рахунок довгих рук Ф'юрі може і з дистанції добре працювати. А ще він досить швидкий, як для такого величезного кабана.
Прогноз? Віддам 60/40 на користь Усика. Буду за нього вболівати, тому і ставлю на нього. Але загалом у Ф’юрі є шанси. Він показав у першому бою, що він може.
Питання тільки в тому, чи зможе провести весь другий бій так, як він боксував у 5-6 раунді першого", - сказав Чухаджян.
Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.
Нагадаємо, бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.
У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.