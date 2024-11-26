Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Чухаджян назвав фаворита бою Усик – Ф’юрі

Олександр Булава — 26 листопада 2024, 19:35
Чухаджян назвав фаворита бою Усик – Ф’юрі

Український боксер Карен Чухаджян вважає чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика фаворитом у поєдинку-реванші проти Тайсона Ф’юрі.

Про це він розповів у інтерв'ю vRINGe.

"Не думаю, що Олександр працюватиме на ближній дистанції. Тому що Тайсон має велику перевагу у вазі. І навіть легкі удари відчуватимуться. Тому, найімовірніше, бій буде на дистанції. Але за рахунок довгих рук Ф'юрі може і з дистанції добре працювати. А ще він досить швидкий, як для такого величезного кабана.

Прогноз? Віддам 60/40 на користь Усика. Буду за нього вболівати, тому і ставлю на нього. Але загалом у Ф’юрі є шанси. Він показав у першому бою, що він може.

Питання тільки в тому, чи зможе провести весь другий бій так, як він боксував у 5-6 раунді першого", - сказав Чухаджян.

Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Нагадаємо, бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Карен Чухаджян

Карен Чухаджян

Повага йому за це: Чухаджян прокоментував поєдинок Тайсона с Полом
Ексчемпіон світу: Чухаджян багато влучав по Еннісу
Чухаджян назвав потенційних суперників після поразки від Енніса
Атлас: Чухаджян – розумний і незручний боксер
Чухаджян спрогнозував переможця реваншу Усик – Ф'юрі

Останні новини