Чухаджян назвав фаворита бою Усик – Ф’юрі

Український боксер Карен Чухаджян вважає чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика фаворитом у поєдинку-реванші проти Тайсона Ф’юрі.

Про це він розповів у інтерв'ю vRINGe.

"Не думаю, що Олександр працюватиме на ближній дистанції. Тому що Тайсон має велику перевагу у вазі. І навіть легкі удари відчуватимуться. Тому, найімовірніше, бій буде на дистанції. Але за рахунок довгих рук Ф'юрі може і з дистанції добре працювати. А ще він досить швидкий, як для такого величезного кабана.

Прогноз? Віддам 60/40 на користь Усика. Буду за нього вболівати, тому і ставлю на нього. Але загалом у Ф’юрі є шанси. Він показав у першому бою, що він може.

Питання тільки в тому, чи зможе провести весь другий бій так, як він боксував у 5-6 раунді першого", - сказав Чухаджян.