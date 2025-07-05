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Чісора закликав Джошуа не давати шансу Міллеру

Олександр Булава — 5 липня 2025, 23:35
Чісора закликав Джошуа не давати шансу Міллеру
Дерек Чісора
Getty Images

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) заявив, що Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО) не заслужив бій як Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Цитує боксера The Sun.

Напередодні Міллер заявляв, що за останній місяць Джошуа чотири рази відмовився від бою з ним.

"Ніхто інший не скаже правду. Люди повинні почати говорити йому правду. Він хороший хлопець, але в нього є одержимість цим. Я не знаю, чому люди це роблять, але коли вони так роблять, це недобре, бо ви граєтесь життям і це може зрештою вбити когось на ринзі.

Це складно, бо йому дали три шанси, його важко просувати. Він не заслуговує на бій з Джошуа. Він не заслуговує на жодний шанс зараз, він повинен заслужити свою репутацію.

Ей Джей пропонував тобі бій, я пропонував тобі бій, Фабіо Вордлі пропонував тобі бій, а ти відмовився від усіх. А тепер ти тут плачеш, що хочеш битися з усіма нами, британцями. Але єдина людина, яка облажалася в цій ситуації – це ти сам", – сказав Чісора.

Нагадаємо, після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль.

Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Ентоні Джошуа Дерек Чісора Джаррелл Міллер

Дерек Чісора

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