Титулована українська боксерка Коб встановила національний рекорд
Титулована українська боксерка Тетяна Коб стала першою, хто зумів здобути 14 титулів на чемпіонатах України у ваговій категорії до 51 кг.
Про це повідомила пресслужба Федерації боксу України.
"Я давно мріяла про таке досягнення і знала, що в мене найкращі результати серед чоловіків та жінок на такому рівні. Тепер мені вдалося зафіксувати це офіційно.
Це досягнення підкорилося мені не просто так, адже я багато тренуюсь кожного дня.
Дякую президенту ФБУ Олегу Ільченку та віцепрезиденту ФБУ Олександру Манчаку за те, що підтримують мене та допомагають", – сказала вона.
Зазначимо, що Тетяна Коб є також бронзовою призеркою чемпіонату світу 2010 року, а також тричі призеркою європейської першості. Вона завоювала золото 2009-го в Миколаєві, срібло в Софії у 2016 та бронзову нагороду в іспанському Алькобендасі на ЧЄ-2019.