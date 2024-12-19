Титулована українська боксерка Коб встановила національний рекорд

Титулована українська боксерка Тетяна Коб стала першою, хто зумів здобути 14 титулів на чемпіонатах України у ваговій категорії до 51 кг.

Про це повідомила пресслужба Федерації боксу України.

"Я давно мріяла про таке досягнення і знала, що в мене найкращі результати серед чоловіків та жінок на такому рівні. Тепер мені вдалося зафіксувати це офіційно.



Це досягнення підкорилося мені не просто так, адже я багато тренуюсь кожного дня.



Дякую президенту ФБУ Олегу Ільченку та віцепрезиденту ФБУ Олександру Манчаку за те, що підтримують мене та допомагають", – сказала вона.