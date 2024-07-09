Подивіться на Палестину: Чемпіон WBA в хевівейті влетів у коментарі під постом Кличка про Охматдит

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBA Махмуд Чарр (34-4, 20 КО) звинуватив Володимира Кличка в тому, що він не звертає уваги на бомбардування Сектору Газа.

Чарр звернувся до легендарного українського боксера в коментарях під його постом про ракетний удар по Охматдиту.

"Подивіться на Палестину! Що зробили сіоністи — розбомбили всі лікарні та школи, а ви не говорите про це", — написав Чарр.

У своєму дописі Володимир Кличко закликав міжнародну спільноту допомогти Україні зупинити Росію та Путіна.

Зазначимо, що Чарр — німець сирійського походження.