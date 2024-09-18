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Дюбуа: Мені потрібно узаконити мій титул

Олександр Булава — 18 вересня, 21:25
Дюбуа: Мені потрібно узаконити мій титул
Даніель Дюбуа
Instagram - dynamite_daniel_dubois

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO) хоче легалізувати свій чемпіонський пояс у бою проти Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Цитує британця Sky Sports.

"Мені потрібно узаконити титул IBF, виграти й показати світові, що я чемпіон.

Все відбувається так, як має бути, я в потрібному місці в потрібний час, і мені просто потрібно залишатися зосередженим", – сказав Дюбуа.

Бій Даніеля та Джошуа відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі".

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.

Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

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