Дюбуа: Мені потрібно узаконити мій титул

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO) хоче легалізувати свій чемпіонський пояс у бою проти Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Цитує британця Sky Sports.

"Мені потрібно узаконити титул IBF, виграти й показати світові, що я чемпіон. Все відбувається так, як має бути, я в потрібному місці в потрібний час, і мені просто потрібно залишатися зосередженим", – сказав Дюбуа.

Бій Даніеля та Джошуа відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі".

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.