Брат Ф'юрі оголосив дату наступного поєдинку

Брат Тайсона Ф'юрі Томмі оголосив дату свого наступного поєдинку після перерви, яка тривала з жовтня 2023 року.

Про це боксер повідомив у своїх соцмережах.

"Минуло два роки. Операція, важка боротьба, але я повернувся сильнішим, ніж був. Угорщина, Будапешт. 9 травня. Час робити шоу", – написав Ф'юрі.

Нагадаємо, востаннє 25-річний спортсмен виходив у ринг у 2023 році, коли одноголосним рішенням суддів переміг блогера KSI.

Раніше Томмі Ф'юрі кинув виклик Джейку Полу, якого здолав у лютому того ж 2023 року.