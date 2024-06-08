Брат Ф’юрі: Тайсон 100% переможе в реванші з Усиком

Томмі Ф’юрі не сумнівається у перемозі свого брата Тайсона (34-1-1, 24 КО) в реванші з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це він заявив у інтерв’ю Seconds Out.

"Тайсон в порядку, все добре. Послухайте, бій був близьким. Я вважаю, що Тайсон зробив достатньо для перемоги. На мою думку, перша половина бою була за ним, після цього він забрав ще пару раундів, тому я думав, що він виграв поєдинок.

Але врешті-решт це бокс, рішення суддів бувають різними. Тайсон повернеться до реваншу. 100%, що він переможе. У мене немає жодних сумнівів, що він виправить помилки, переможе і піде далі", — сказав Томмі.