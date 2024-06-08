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Брат Ф’юрі: Тайсон 100% переможе в реванші з Усиком

Игорь Чернявский — 8 червня, 18:30
Брат Ф’юрі: Тайсон 100% переможе в реванші з Усиком

Томмі Ф’юрі не сумнівається у перемозі свого брата Тайсона (34-1-1, 24 КО) в реванші з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це він заявив у інтерв’ю Seconds Out.

"Тайсон в порядку, все добре. Послухайте, бій був близьким. Я вважаю, що Тайсон зробив достатньо для перемоги. На мою думку, перша половина бою була за ним, після цього він забрав ще пару раундів, тому я думав, що він виграв поєдинок.
Але врешті-решт це бокс, рішення суддів бувають різними. Тайсон повернеться до реваншу. 100%, що він переможе. У мене немає жодних сумнівів, що він виправить помилки, переможе і піде далі", — сказав Томмі.

Дата другого бою між Усиком та Ф’юрі вже відома. Наразі українець відбуває відсторонення від боксу.

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Тайсон Ф'юрі

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