Один із тих, через кого почалася війна. Боєць Азову різко розкритикував Усика

Захисник "Азовсталі" та боєць полку "Азов" Давид "Хімік" Касаткін різко розкритикував Олександра Усика (24-0, 15 КО) та тих, хто його підтримує, після переможного бою українця проти Даніеля Дюбуа.

Касаткін зробив це у серії сторіз на своїй сторінці в Instagram.

"Пір лицемірів під час чуми", написав Касаткін у своєму першому сторіз.

Потім він прокоментував пост СБУ перед боєм Усика, в якому служба побажала боксеру перемоги над Дюбуа:

"Ні, не вся Україна [з Усиком]. До речі, дякую за мотивацію", – додав Касаткін.

Потім боєць "Азову" перейшов до різкої критики політичної позиції Усика:

"На мою сором’язливу думку, щоб відмитися аморальній мр*зоті, через одну з яких і почалася ця війна, в якій було вбито 100 тисяч мирних мешканців у моєму рідному місті (Маріуполі, – прим.), потрібно взяти зброю до рук і піти на війну, а не професійну кар’єру собі будувати та постити Ломаченка до себе у соцмережі".

Далі Касаткін почав перераховувати "зашквари" Усика, пов’язані з окупацією Криму та російською агресією проти України:

"20 лютого 2014 року російська армія починає захоплення Криму. На пресконференції Усик заявляє: "Крим – це Україна". Влітку 2014 року вся родина Усика отримує російські паспорти в окупованому Криму. 9 жовтня 2014 року Усик разом із кримським сепаратистом Аксьоновим (Гобліном) відкривають боксерський турнір в окупованому Криму. 23 лютого 2015 року, відразу після важких боїв за Дебальцево, Усик публікує пост із колорадською стрічкою. 8 травня 2015 року дружина Усика Катерина робить пост у соцмережі, де на фото діти в російській військовій формі з ворожою символікою. Серед них – дочка Усика Єлизавета. 3 квітня 2015 року Усик дає інтерв’ю: – Люди кричать "Слава Україні", а як вони її прославляють? Ніяк. Вони країну лише заганяють у глухий кут. – У Криму за мене вболівають, по всій Росії у мене дуже багато шанувальників. – В принципі, я не розділяю наші народи, бо ми слов’яни. Давайте так і будемо говорити – слов’яни. 9 липня 2016 року Усик заявляє: "Крим – це Крим". 22 липня 2018 року Усик їде в Москву, де обіймається з російським боксером Муратом Гассієвим. 2 серпня 2018 року Усик дає велику пресконференцію, де називає Шарія "красунчиком". Від літа 2018 року Усик активно виступає на підтримку церков Московського патріархату в Україні. 12 грудня 2018 року Усик заявляє, що готовий захищати церкви МП: "Якщо підуть захоплювати Лавру – піду захищати ченців". 15 грудня 2018 року Усик отримує "Орден Іллі Муромця" від Московського Патріархату".

Після цього Касаткін підбив підсумок своїх висловлювань:

"Яка у вас всіх коротка пам’ять, як у рибки Дорі. І цілковита відсутність критичного мислення. Достатньо просто піднімати український прапор, танцювати гопака і дякувати війську – і все, ти вже не зрадник. І можна навіть публічно підтримувати зрадника Ломаченка, тобі нічого не скажуть, бо ти ж подякував ЗСУ після бою. А завтра Янукович задонатить якійсь бригаді пару мільйонів. Ви теж скажете, що він красавчик і патріот?".

Нагадаємо, вчора, 19 липня, Усик нокаутував Дюбуа у 5 раунді поєдинку на Вемблі в Лондоні та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що "Хімік" публічно розкритикував Усика за бажання стати міністром спорту.