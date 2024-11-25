Ханаков звернувся до військових після тріумфального відновлення кар’єри

Український боєць на голих кулаках Бовар Ханаков (5-3) висловив вдячність військовим та всім уболівальникам, які підтримували його в бою проти американця Рубена Варра.

32-річний уродженець опублікував звернення у своєму Instagram.

"Хлопці з роти "Фаворит", Денисе, тобі також, друже, великий вам привіт. По-перше, дякую вам за підтримку, за вашу роботу, за те, що ви робите. Я ризикую життям 10 хвилин, а ви – багато років.

Дякую за ваш труд, за те, що ви робите.

Нехай Бог вас благословить, нехай ваші сім’ї будуть в порядку і у вас також буде все добре. Я не знаю, як правильно сформулювати, але дуже поважаю та ціную вас усіх. Велике вам дякую за все.

І ще раз хочу подякувати всім людям, які переживали за мене. Дякую за ваші молитви. Для мене це просто бій, я не наділяю його надзвичайною значущістю, але я дуже вдячний вам за те, що ви так переживає за мене. Сьогодні, слава Богу, нам вдалося перемогти.

Життя продовжується, далі будуть нові плани, якісь нові цілі, але все поступово. Ще раз дякую кожному, хто підтримував мене, мою команду. Дякую всім", – сказав Ханаков.