Вдало повернувся після завершення кар'єри: українець Ханаков у бою на голих кулаках здолав американця Варра

Українець Бовар Ханаков (5-3, 0 КО) у бою під егідою Bkfc (Bare Knuckle Fighting Championship) здолав американця Рубена Варра.

Поєдинок на голих кулаках пройшов усі 5 раундів. Судді одноголосно віддали перемогу Ханакову (50:45, 50:45, 49:46).

Український спортсмен на прізвище "Гладіатор" вийшов на бій у чорних шортах із написами "Ukraine" та "Mariupol"

Зазначимо, що 16 лютого після поразки від Джеймса Брауна Бовар оголосив про завершення кар'єри.

Бої на голих кулаках – Bare Knuckle Fighting Championship

23 листопада

Бовар Ханаков (Україна) – Рубен Варра (США) UD5 (50:45, 50:45, 49:46)

Bovar Khanakov defeats Ruben Warr via unanimous decision 👏#BKFCLA | Live Now On DAZN pic.twitter.com/6ELEugtPxJ — DAZN Sport (@DAZN_Sport) November 24, 2024

TREMENDO COMBATE COESTELAR. 💪 Bovar Khanakov castigó a Ruben Warr y triunfó por decisión unánime en los pesos ligeros. #BKFCenFOX #BKFCLA pic.twitter.com/LtvMfIurtG — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 24, 2024

Нагадаємо, український спортсмен підписав контракт з організацією ще в грудні 2022 року.