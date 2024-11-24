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Вдало повернувся після завершення кар'єри: українець Ханаков у бою на голих кулаках здолав американця Варра

Руслан Травкін — 24 листопада 2024, 12:49
Вдало повернувся після завершення кар'єри: українець Ханаков у бою на голих кулаках здолав американця Варра
Бовар Ханаков
Instagram bareknucklefc/

Українець Бовар Ханаков (5-3, 0 КО) у бою під егідою Bkfc (Bare Knuckle Fighting Championship) здолав американця Рубена Варра.

Поєдинок на голих кулаках пройшов усі 5 раундів. Судді одноголосно віддали перемогу Ханакову (50:45, 50:45, 49:46).

Український спортсмен на прізвище "Гладіатор" вийшов на бій у чорних шортах із написами "Ukraine" та "Mariupol"

Зазначимо, що 16 лютого після поразки від Джеймса Брауна Бовар оголосив про завершення кар'єри.

Бої на голих кулаках – Bare Knuckle Fighting Championship
23 листопада

Бовар Ханаков (Україна) – Рубен Варра (США) UD5 (50:45, 50:45, 49:46)

Нагадаємо, український спортсмен підписав контракт з організацією ще в грудні 2022 року.

Бовар Ханаков

Бовар Ханаков

Українець Ханаков підписав контракт з BKFC

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