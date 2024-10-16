Відомий характер травми боксера, який випав за межі рингу під час бою в Ер-Ріяді

Британський напівтяж Бен Віттакер (8-0-1, 5 КО) отримав розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба і пройде подальше обстеження щодо травми шиї після дивного завершення бою в Ер-Ріяді в суботу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Відзначимо, що бій між Віттакером та Ліамом Кемероном завершився внічию після того, як обидва впали з рингу.

Віттакер покинув арену в інвалідному візку і був доставлений в лікарню для сканування його травмованої ноги після того, як він і Кемерон схопилися за канати і перекинулися через них. Наприкінці п'ятого раунду Кемерон розпластався на Віттейкері, коли вони впали на канати, і останній не зміг піднятися.

Бій було припинено через випадкову травму і оголошено технічну нічию роздільним рішенням суддів.