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Відомий характер травми боксера, який випав за межі рингу під час бою в Ер-Ріяді

Володимир Клепач — 16 жовтня, 14:00
Відомий характер травми боксера, який випав за межі рингу під час бою в Ер-Ріяді
Mark Robinson/Matchroom Boxing

Британський напівтяж Бен Віттакер (8-0-1, 5 КО) отримав розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба і пройде подальше обстеження щодо травми шиї після дивного завершення бою в Ер-Ріяді в суботу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Відзначимо, що бій між Віттакером та Ліамом Кемероном завершився внічию після того, як обидва впали з рингу.

Віттакер покинув арену в інвалідному візку і був доставлений в лікарню для сканування його травмованої ноги після того, як він і Кемерон схопилися за канати і перекинулися через них. Наприкінці п'ятого раунду Кемерон розпластався на Віттейкері, коли вони впали на канати, і останній не зміг піднятися.

Бій було припинено через випадкову травму і оголошено технічну нічию роздільним рішенням суддів.

Бенджамін Віттакер Ліам Кемерон

Ліам Кемерон

Бій Віттакера та Кемерона завершився після того, як боксери випали з рингу

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