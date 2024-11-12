Богачук: Багато людей з України не вірять у мене

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-2, 23 KO) бачить, що його співвітчизники скептично оцінюють його шанси в бою проти Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Про це він розповів у інтерв’ю Ukrsport.

"Я вважаю, що так, цей бій буде дуже цікавим. Ну багато хто вважає, що навпаки, Мадримов фаворит. Я от нещодавно читав коментарі під постами, і люди з України пишуть "дарма він цей бій взяв", "він цей бій не потягне", "взяв його зарано" і тому подібне. От багато хто не вірить в мене. Але, у поєдинку проти Мадрімова я покажу, що мене не можна недооцінювати. Ті, хто раніше зіштовхувалися зі мною, знають, що в жодному випадку мене не можна недооцінювати. Взагалі, не можна недооцінювати будь-кого, адже найбільша помилка у боксі – це недооцінка свого суперника", – сказав Богачук.

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку українець поступився Вірджілу Ортісу, хоча по ходу бою двічі відправляв суперника в нокдаун. Багато хто тоді казав, що Богачука пограбували. Про це заявив і сам Сергій.