Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Богачук: Багато людей з України не вірять у мене

Ігор Чернявський — 12 листопада 2024, 22:05
Богачук: Багато людей з України не вірять у мене
Getty Images

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-2, 23 KO) бачить, що його співвітчизники скептично оцінюють його шанси в бою проти Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Про це він розповів у інтерв’ю Ukrsport.

"Я вважаю, що так, цей бій буде дуже цікавим. Ну багато хто вважає, що навпаки, Мадримов фаворит. Я от нещодавно читав коментарі під постами, і люди з України пишуть "дарма він цей бій взяв", "він цей бій не потягне", "взяв його зарано" і тому подібне. От багато хто не вірить в мене.

Але, у поєдинку проти Мадрімова я покажу, що мене не можна недооцінювати. Ті, хто раніше зіштовхувалися зі мною, знають, що в жодному випадку мене не можна недооцінювати.

Взагалі, не можна недооцінювати будь-кого, адже найбільша помилка у боксі – це недооцінка свого суперника", – сказав Богачук.

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку українець поступився Вірджілу Ортісу, хоча по ходу бою двічі відправляв суперника в нокдаун. Багато хто тоді казав, що Богачука пограбували. Про це заявив і сам Сергій.

Бокс Сергій Богачук Ісраїл Мадрімов

Бокс

Шансів не було: Шатернікова назвала причину смерті Узелкова
Пол: Моя мама боїться ударів Тайсона
Cтівенсон: Останнім часом я втратив повагу до Ломаченка
Перший бій Усика та Ф'юрі перетворили на комікс
Наїхав на нього максимально жорстко: Кондратюк розповів про останню розмову з Узелковим

Останні новини