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Арум оцінив шанси Ф'юрі на перемогу в реванші з Усиком

Андрій Яросименко — 7 жовтня, 12:17
Арум оцінив шанси Ф'юрі на перемогу в реванші з Усиком
Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі
Getty Images

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум вважає, що колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) може перемогти володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика в реванші.

Його слова передає BoxNation.

"Ф’юрі виграв перший бій. Я віддав би йому з другого по сьомий, а ще останній раунд, але один суддя бачив це так, а двоє інших – інакше.

Він повинен боксувати проти Усика так, як він це робив у першому поєдинку, але не валяти дурня, не дозволяти Усику повернутись у бій, як він це зробив у травні. Ф’юрі має хороші шанси виграти реванш, але він повинен проявити розум у бою", – сказав Арум.

Реванш відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, в першому бою українець переміг за очками. До слова, днями британець заявив, що після своєї перемоги хоче влаштувати трилогію. Раніше Ф'юрі назвав найскладнішого суперника за кар'єру.

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