Арум оцінив шанси Ф'юрі на перемогу в реванші з Усиком

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум вважає, що колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) може перемогти володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика в реванші.

Його слова передає BoxNation.

"Ф’юрі виграв перший бій. Я віддав би йому з другого по сьомий, а ще останній раунд, але один суддя бачив це так, а двоє інших – інакше.

Він повинен боксувати проти Усика так, як він це робив у першому поєдинку, але не валяти дурня, не дозволяти Усику повернутись у бій, як він це зробив у травні. Ф’юрі має хороші шанси виграти реванш, але він повинен проявити розум у бою", – сказав Арум.