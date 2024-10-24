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Ф'юрі назвав переможця бою Бетербієв – Бівол

Руслан Травкін — 24 жовтня, 19:02
Ф'юрі назвав переможця бою Бетербієв – Бівол
Тайсон Фьюрі
Getty images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) вважає, що Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) заслужено переміг Дмитра Бівола (23-1, 12 КО). Британець визнав, що його брати порахували переможця інакше.

Його слова цитує BoxNation.

"Так, я дивився бій. Це був чудовий поєдинок. Близький бій. У мене такий же рахунок, як у Гленна Фельдмана – 115:113 Бетербієву. Але ще раз, це просто думка.

У Шейна (брат Тайсона – прим.) була нічия, ще один мій двоюрідний брат вважав, що Бівол виграв у чотири раунди. Це майже як мій бій проти Усика.

Я дивився цей бій Бетербієва та Бівола і я бачив онлайн всі ці претензії про пограбування. Але мій бій з Усиком був ближчим на картах, ніж цей. А після свого бою я не бачив жодних претензій щодо пограбування, нічого такого", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

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