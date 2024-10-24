Ф'юрі назвав переможця бою Бетербієв – Бівол

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) вважає, що Артур Бетербієв (21-0, 20 КО) заслужено переміг Дмитра Бівола (23-1, 12 КО). Британець визнав, що його брати порахували переможця інакше.

Його слова цитує BoxNation.

"Так, я дивився бій. Це був чудовий поєдинок. Близький бій. У мене такий же рахунок, як у Гленна Фельдмана – 115:113 Бетербієву. Але ще раз, це просто думка.

У Шейна (брат Тайсона – прим.) була нічия, ще один мій двоюрідний брат вважав, що Бівол виграв у чотири раунди. Це майже як мій бій проти Усика.

Я дивився цей бій Бетербієва та Бівола і я бачив онлайн всі ці претензії про пограбування. Але мій бій з Усиком був ближчим на картах, ніж цей. А після свого бою я не бачив жодних претензій щодо пограбування, нічого такого", – сказав Ф'юрі.