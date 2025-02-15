Повна концентрація: Берінчик прибув на Медісон Сквер Гарден

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBO українець Денис Берінчик (19-0, 9 КО) прибув на легендарну арену "Медісон Сквер Гарден".

Про це повідомила пресслужба Top Rank.

Денис був дуже сконцентрований.

THE CHAMP IS HERE 🇺🇦



🏆 #BerinchykKeyshawn | Main card at 9PM ET pic.twitter.com/fQJBId6f34 — Top Rank Boxing (@trboxing) February 15, 2025

Також на арену приїхав і його суперник Кейшон Девіс (12-0, 8 КО). Американець прикрив очі затемненими окулярами, але посміхався.

Нагадаємо, що поєдинок за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.