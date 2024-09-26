Берланга заявив про готовність піднятися у надважкий дивізіон для бою проти Джошуа

Американський боксер другої середньої ваги Едгар Берланга (22-1, 17 КО), готовий піднятися у надважкий дивізіон задля проведення бою проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Про це він заявив у соцмережі X.

"Я хотів би піднятися у надважку вагу та побитися з Ентоні Джошуа, щоб перевірити велич. Нічого поганого в цьому немає. Я вийду на ринг з 95,2 кг", – написав Берланга.

I would love to go up to heavyweight and fight Anthony Joshua just to test greatness. Nothing bad towards this. I’ll walk in the ring 210lbs — Edgar Berlanga Jr (@EdgarBerlangaJr) September 25, 2024

Нагадаємо, свій останній поєдинок пуерториканець провів проти Сауля Альвареса, Бій пройшов усю дистанцію у 12 раундів, та завершився одноголосним рішенням суддів на користь Канело.

Джошуа в останньому поєдинку поступився Даніелю Дюбуа. Британець був нокаутований у п'ятому раунді.

Для 34-річного Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше Ентоні поступався двічі українцеві Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).