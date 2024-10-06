Берінчик розпочав підготовку до поєдинку з Кордіною

Володар поясу WBO в легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 KO) прибув в Іспанію для підготовки до поєдинку проти британця Джозефа Кордіни (17-1, 9 КО).

Про це повідомляє Lucky Punch.

Чемпіон проведе перший захист титулу, який відбудеться 21 грудня в андеркарді реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі. Місце проведення – Ер-Ріяд, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, українець сенсаційно здобув пояс у поєдинку проти Еммануеля Наваррете. Це сталося лише через кілька годин після того, як Усик переміг Ф’юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Цікаво, що майбутній суперник Берінчика провів останній бій якраз у андеркарді Усик – Ф’юрі. Тоді він зазнав першої поразки у професійній кар’єрі, поступившись ірландцю Ентоні Какаче (22-1, 8 КО).