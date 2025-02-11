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Берінчик та Девіс провели першу битву поглядів

Олександр Булава — 11 лютого 2025, 21:05
Берінчик та Девіс провели першу битву поглядів
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У Нью-Йорк український чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) та американець Кейшон Девіс (12-0, 8 KO) провели першу битву поглядів.

Про це повідомляє LuckyPunch.

Дуель поглядів пройшла у дружній атмосфері. Боксери декілька хвилин дивились в очі один одному.

Їх бій за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.

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Денис Берінчик

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