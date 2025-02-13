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Берінчик та Девіс влаштували штовханину під час фінальної битви поглядів

Олександр Булава — 13 лютого 2025, 20:32
Берінчик та Девіс влаштували штовханину під час фінальної битви поглядів
Берінчик – Девіс
Top Rank

У Нью-Йорку український чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) та американець Кейшон Девіс (12-0, 8 KO) провели зважування та фінальну битву поглядів.

Під час дуелі поглядів американський боксер показав жест "перерізання горла". Також він намагався відібрати чемпіонський пояс в українця.

Коли Кейшон повернувся до глядачів, Берінчик штовхнув його. Ця дія від Дениса розізлила Девіса, який намагався з'ясувати відносини з ним, але йому завадила охорона.

Відео поштовху від Берінчика

Їхній бій за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку (США).

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Нещодавно Девіс зробив кілька компліментів на адресу українського чемпіона. Американець відзначив, що він ще ніколи не зустрічався зі стилем боксу, який має Берінчик.

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Денис Берінчик

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