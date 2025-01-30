Берінчик: Ми домовилися зі Стівенсоном про бій, але він відмовився

Український чемпіон світу у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) заявив, що мав домовленість про бій проти Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО), але американець відмовився.

Про це Берінчик сказав у коментарі для TTT Boxing Show.

" Я мав провести цей бій з Шакуром Стівенсоном. Ми узгодили, що проведемо з ним бій у лютому в Саудівській Аравії. Але Шакур відмовився. Це була класна пропозиція, хороші гроші та класний суперник", – сказав Денис.

Нагадаємо, поєдинок Берінчик – Девіс відбудеться 14 лютого в Нью-Йорку. Для українця це буде перший захист титулу, який він сенсаційно здобув у поєдинку проти Еммануеля Наваррете у травні 2024 року.

Девіс у своєму останньому бою достроково переміг аргентинця Густаво Лемоса (29-2, 19 КО).

Раніше 36-річний уродженець Луганщини заявляв, що його не вражає стиль боксу майбутнього опонента, назвавши його "нудним".