Бенавідес: Добре знаю стиль Гвоздика

Американський ексчемпіон світу Давід Бенавідес (28-0, 24 КО) назвав сильні сторони українця Олександра Гвоздика (20-1, 16 КО) напередодні їх поєдинку.

Цитує боксера BoxingNews24.

"Він чудовий боєць. У нього дуже хороша аматорська спадщина. У нього чудова професійна спадщина. Він чемпіон світу. Він більше схожий на боксера українського стилю. Я багато спостерігав за ним і кілька разів спарингував з ним. Тож я дуже добре знаю його стиль.

Я намагаюся вивчати панчерів, і класичних боксерів. Ніколи не знаєш, коли він перейде на інший стиль. Можливо, він покаже один стиль у попередньому бою, а потім вийде на поєдинок із зовсім іншим стилем.

Тож треба вміти адаптуватися до всього. Я не сильно про це турбуюся. Боксер чи панчер - я розберуся і з тим, і з іншим", — розповів Бенавідес.