Бенавідес: Добре знаю стиль Гвоздика
Американський ексчемпіон світу Давід Бенавідес (28-0, 24 КО) назвав сильні сторони українця Олександра Гвоздика (20-1, 16 КО) напередодні їх поєдинку.
Цитує боксера BoxingNews24.
"Він чудовий боєць. У нього дуже хороша аматорська спадщина. У нього чудова професійна спадщина. Він чемпіон світу. Він більше схожий на боксера українського стилю. Я багато спостерігав за ним і кілька разів спарингував з ним. Тож я дуже добре знаю його стиль.
Я намагаюся вивчати панчерів, і класичних боксерів. Ніколи не знаєш, коли він перейде на інший стиль. Можливо, він покаже один стиль у попередньому бою, а потім вийде на поєдинок із зовсім іншим стилем.
Тож треба вміти адаптуватися до всього. Я не сильно про це турбуюся. Боксер чи панчер - я розберуся і з тим, і з іншим", — розповів Бенавідес.
Нагадаємо, що бій відбудеться 15 червня. Боксери будуть змагатися титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.
У своєму останньому поєдинку українець здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом. Американець у листопаді 2023-го захистив свій титул у бою проти ексчемпіона Деметріуса Андраде.