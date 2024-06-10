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Белью назвав фаворита бою Джошуа — Дюбуа

Олександр Булава — 10 червня, 12:31
Белью назвав фаворита бою Джошуа — Дюбуа

Колишній чемпіон Тоні Белью вважає, що Даніель Дюбуа не зможе нічого протиставити ексчемпіону світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Цитує боксера IFL TV.

"Якщо Дюбуа у наступному поєдинку битиметься з Ей Джеєм, мені шкода це говорити, але це закінчиться швидко і жорстоко.

Ґрунтуючись виключно на тому факті, що він пропустив 56 чистих ударів справа у перших чотирьох раундах (проти Хрговича), і вам зійде з рук один чи два проти Джошуа, а потім знаєте, що станеться? Ти підеш спати", — сказав Белью.

Нещодавно повідомлялося, що команди Джошуа та Дюбуа працюють над організацією бою.

Напередодні Даніель достроково переміг Філіпа Хрговича та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF. Повноцінним володарем титулу є українець Олександр Усик (22-0, 14 КО), який вже перемагав Дюбуа достроково в серпні 2023 року.

Бокс Ентоні Джошуа Тоні Белью Даніель Дюбуа

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