Белью назвав фаворита бою Джошуа — Дюбуа

Колишній чемпіон Тоні Белью вважає, що Даніель Дюбуа не зможе нічого протиставити ексчемпіону світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа.

Цитує боксера IFL TV.

"Якщо Дюбуа у наступному поєдинку битиметься з Ей Джеєм, мені шкода це говорити, але це закінчиться швидко і жорстоко.

Ґрунтуючись виключно на тому факті, що він пропустив 56 чистих ударів справа у перших чотирьох раундах (проти Хрговича), і вам зійде з рук один чи два проти Джошуа, а потім знаєте, що станеться? Ти підеш спати", — сказав Белью.