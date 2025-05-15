Реванш актуальний: батько Хейні – про переговори з Гарсією

Білл Хейні, батько колишнього абсолютного чемпіона свій у легкій вазі Девіна Хейні (31-0, 15 КО) заявив про переговори про реванш з Раяном Гарсією (24-2, 20 КО), попри поразку останнього.

Цитує Білла Sports Illustrated.

"Зараз ми очікуємо ту ж саму дату реваншу, про яку ми домовились. Це буде жовтень, і ми хочемо його побити. Поразка Раяна від Роландо Ромеро не вплинула на нас. Це не вплинуло на те, як ми готуємося до бою. Ми витратили час на переговори щодо цього бою, і вважаємо, що цей поєдинок буде наступним", – сказав Хейні.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Раян Гарсія переміг Девіна Хейні, проте згодом результат цієї зустрічі був анульований через те, що перший завалив допінг-тест.

У травні обоє провели свої поєдинки у травні на Таймс-Сквер у Нью-Йорку, де Хейні закрив поразку від Гарсії у нудному поєдинку з Раміресом.

Водночас Раян програв бій ексчемпіону світу у першій напівсередній вазі Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) одноголосним рішенням суддів.