Нокаутував би своїм статевим членом: батько Ф’юрі висловився про бій Джошуа та Пола

Джон Ф’юрі, батько ексчемпіона у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, не погоджується з сином у його прогнозі щодо переможця ймовірного бою Ентоні Джошуа та Джейка Пола.

Слова Ф’юрі-старшого публікує ІFL TV.

Нагадаємо, що Тайсон Ф’юрі у своєму прогнозі віддав перевагу Джейку Полу, зазначивши, що блогер-боксер зможе нокаутувати Джошуа. Втім, батько "Циганського короля" іншої думки.

"Ентоні Джошуа міг би нокаутувати Джейка Пола навіть своїм статевим членом. І якщо буде інакше – ми будемо знати, що це все підлаштовано", – заявив Джон Ф’юрі.

Також він додав, що не хоче бачити поєдинок свого сина проти Джошуа. На думку Джона Ф’юрі, Тайсон та Ентоні запізнилися з рішенням про цей бій.

Раніше повідомлялося, що Джейк Пол може отримати право на чемпіонський бій лише за однієї умови.