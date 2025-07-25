Нокаутував би своїм статевим членом: батько Ф’юрі висловився про бій Джошуа та Пола
Джон Ф'юрі
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Джон Ф’юрі, батько ексчемпіона у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі, не погоджується з сином у його прогнозі щодо переможця ймовірного бою Ентоні Джошуа та Джейка Пола.
Слова Ф’юрі-старшого публікує ІFL TV.
Нагадаємо, що Тайсон Ф’юрі у своєму прогнозі віддав перевагу Джейку Полу, зазначивши, що блогер-боксер зможе нокаутувати Джошуа. Втім, батько "Циганського короля" іншої думки.
"Ентоні Джошуа міг би нокаутувати Джейка Пола навіть своїм статевим членом. І якщо буде інакше – ми будемо знати, що це все підлаштовано", – заявив Джон Ф’юрі.
Також він додав, що не хоче бачити поєдинок свого сина проти Джошуа. На думку Джона Ф’юрі, Тайсон та Ентоні запізнилися з рішенням про цей бій.
Раніше повідомлялося, що Джейк Пол може отримати право на чемпіонський бій лише за однієї умови.