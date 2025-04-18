Баколе зізнався, чому погодився на бій проти Паркера за 2 дні до поєдинку

Конголезький боксер Мартіна Баколе (21-2, 16 КО) зізнався, що погодився на бій проти Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) за два дні до події через любов до ризику.

Про це він сказав у коментарі для STVNews.

"Я завжди ризикував. Я ризикував у бою проти Паркера і тепер ризикуватиму проти Аджагби. У цьому є суть боксу. Я приймаю виклик. Звичайно, я отримаю шанс поборотися за титул чемпіона світу. Думаю, після бою з Аджагбою я знову буду у черзі, можливо, знову стану номером один у рейтингу WBA. Туркі Аль аш-Шейх пообіцяв мені бій за титул. Як тільки я поб'ю Аджагбу, я знову повернуся до боротьби. Думаю, наступного року я буду битися за чемпіонський пояс", – сказав Баколе.

Напередодні Джозеф 22 лютого ефектно нокаутував конголезця у другому раунді.

Спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.