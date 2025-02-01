Нокаутую у шостому раунді: Баколе – про бій з Усиком

Відомий конголезький боксер хевівейту Мартін Баколе (21-1, 16 КО) готовий до поєдинків з найкращими бійцями суперважкої ваги.

Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT Boxing.

"У бою з Ентоні Джошуа я нокаутую його між першим та четверти раундами. Я нокаутую Ей Джея, він ніколи не пройде далі 5-го раунду.

Даніель Дюбуа? Я розберусь з ним у першому або другому раунді.

Олександр Усик? Це буде важкий поєдинок, але я зупиню його в шостому раунді", – сказав Баколе.