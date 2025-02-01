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Нокаутую у шостому раунді: Баколе – про бій з Усиком

Олександр Булава — 1 лютого 2025, 20:16
Нокаутую у шостому раунді: Баколе – про бій з Усиком
Мартін Баколе та Джаред Андерсон
Getty Images

Відомий конголезький боксер хевівейту Мартін Баколе (21-1, 16 КО) готовий до поєдинків з найкращими бійцями суперважкої ваги.

Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT Boxing.

"У бою з Ентоні Джошуа я нокаутую його між першим та четверти раундами. Я нокаутую Ей Джея, він ніколи не пройде далі 5-го раунду.

Даніель Дюбуа? Я розберусь з ним у першому або другому раунді.

Олександр Усик? Це буде важкий поєдинок, але я зупиню його в шостому раунді", – сказав Баколе.

Баколе наступний поєдинок проведе проти нігерійця Ефе Аджагби (20-1, 14 KO). Бій відбудеться на вечорі боксу в Нью-Йорку, який очолять поєдинки Раяна Гарсії та Девіна Хейні.

Зазначимо, що конголезець вдруге змінив суперника, раніше з переговорів вийшли Агіт Кабаєл та Чжан Чжилей.

Нагадаємо, Мартін у серпні нокаутував раніше непереможного американця Джареда Андерсона.

Олександр Усик Мартін Баколе

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