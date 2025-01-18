Баколе оцінив потенційний бій з Джошуа

Відомий конголезький боксер хевівейту Мартін Баколе (21-1, 16 КО) відреагував на пропозицію голови управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейха організувати бій з Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Цитує боксера talkSPORT.

"Я хотів би подякувати його Високоповажності Туркі Аль аш-Шейху, тому що він сам сказав, що хоче побачити цей бій з Ентоні Джошуа

Люди продовжують уникати мене, як промоутери, так і боксери. Але тепер у нас є той, хто дає вболівальникам хороші поєдинки, які вони хочуть бачити.

Якщо ви побачите моє відео, де я викликав Ентоні Джошуа, ви побачите, що всі африканці закликали до того, щоб це сталося в Африці. Чому б не в Африці? Туркі їздив до Америки, Британії та Саудівської Аравії. Чому б не в Африку? Всі не можуть дочекатися, коли я зустрінуся з Ентоні Джошуа, особливо в моїй країні", – розповів Баколе.