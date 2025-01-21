Визначиться претендент на титул Дюбуа

Відомий конголезький боксер хевівейту Мартін Баколе (21-1, 16 КО) проведе бій проти нігерійця Ефе Аджагби (20-1, 14 KO).

Про це заявив голова Головного управління з питань розваг в Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх.

Бій відбудеться на вечорі боксу в Нью-Йорку, який очолять поєдинки Раяна Гарсії та Девіна Хейні. Переможець поєдинку стане обов'язковим претендентом на титул IBF, що належить Даніелю Дюбуа.

При цьому промоутерські торги, про які анонсувала IBF, не відбудуться. Федерацію найближчим часом повідомлять, що боксери дійшли згоди.

Зазначимо, що конголезець вдруге змінив суперника, раніше з переговорів вийшли Агіт Кабаєл та Чжан Чжилей.

Нагадаємо, Мартін у серпні нокаутував раніше непереможного американця Джареда Андерсона.