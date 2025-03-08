Атлетична комісія відмовилась переглядати результат бою Девіс – Роуч

Атлетична комісія штату Нью-Йорк відмовилась переглядати результат поєдинку між Джервонтою Девісом та Ламонтом Роучем, в якому рефері не зарахував нокдаун чемпіону WBA.

Про це повідомляє The Ring.

"Оскільки бій тривав більше, ніж три повних раунди, після рішення рефері про відсутність нокдауну боксери були вимушені підлаштуватись під обставини. Рішення арбітра не мало вирішального впливу на результат поєдинку", – наводить журнал заяву NYSAC.

‼️ The Ring has been advised that the New York State Athletic Commission has decided to uphold the Gervonta Davis vs Lamont Roach fight result, officially keeping the bout a draw.



In regard to the controversial no-knockdown call in round nine, the ruling states: “Since the bout… pic.twitter.com/yMzSDspa6n — Ring Magazine (@ringmagazine) March 8, 2025

Нагадаємо, під час дев'ятого раунду Джервонта пропустив удар суперника та став на коліно, рефері розпочав відрахунок, проте зупинився після трьох та не зарахував нокдаун.

На сайті "Чемпіон" є відеоогляд бою між американськими боксерами.

Раніше 29-річний Роуч закликав Джервонту прийняти реванш.