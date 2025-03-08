Атлетична комісія відмовилась переглядати результат бою Девіс – Роуч
Джервонта Девіс – Ламонт Роуч
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Атлетична комісія штату Нью-Йорк відмовилась переглядати результат поєдинку між Джервонтою Девісом та Ламонтом Роучем, в якому рефері не зарахував нокдаун чемпіону WBA.
Про це повідомляє The Ring.
"Оскільки бій тривав більше, ніж три повних раунди, після рішення рефері про відсутність нокдауну боксери були вимушені підлаштуватись під обставини. Рішення арбітра не мало вирішального впливу на результат поєдинку", – наводить журнал заяву NYSAC.
Нагадаємо, під час дев'ятого раунду Джервонта пропустив удар суперника та став на коліно, рефері розпочав відрахунок, проте зупинився після трьох та не зарахував нокдаун.
На сайті "Чемпіон" є відеоогляд бою між американськими боксерами.
Раніше 29-річний Роуч закликав Джервонту прийняти реванш.