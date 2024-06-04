Атлас назвав фаворита бою Джошуа — Дюбуа

Американський тренер Тедді Атлас вважає Ентоні Джошуа фаворитом потенційного поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

Про це Атлас розповів у коментарі Seconds Out.

"Джошуа став щасливішим, він став кращим, і ви бачили це в його виступах. Бен Девісон був частиною цього, допомагаючи Ей Джею знайти себе. Зараз він перебуває в дуже хорошому стані.

Ви повинні віддати перевагу Джошуа, якщо подивитеся на цей бій через призму, через яку на нього дивлюся я. Ви маєте віддати йому перевагу в цьому поєдинку, і є один аспект, у якому Дюбуа має постійно ставати кращим - захист. Його мужність, завзятість, психологія, стійкість, кондиції - все це дозволило йому пройти перші раунди бою з Хрговичем. Але Дюбуа пропустив багато чистих ударів справа. Ти не захочеш пропускати такі удари в поєдинку з Джошуа", — сказав Атлас.