Атлас назвав фаворита бою Джошуа — Дюбуа
Американський тренер Тедді Атлас вважає Ентоні Джошуа фаворитом потенційного поєдинку проти Даніеля Дюбуа.
Про це Атлас розповів у коментарі Seconds Out.
"Джошуа став щасливішим, він став кращим, і ви бачили це в його виступах. Бен Девісон був частиною цього, допомагаючи Ей Джею знайти себе. Зараз він перебуває в дуже хорошому стані.
Ви повинні віддати перевагу Джошуа, якщо подивитеся на цей бій через призму, через яку на нього дивлюся я. Ви маєте віддати йому перевагу в цьому поєдинку, і є один аспект, у якому Дюбуа має постійно ставати кращим - захист. Його мужність, завзятість, психологія, стійкість, кондиції - все це дозволило йому пройти перші раунди бою з Хрговичем. Але Дюбуа пропустив багато чистих ударів справа. Ти не захочеш пропускати такі удари в поєдинку з Джошуа", — сказав Атлас.
Нещодавно повідомлялося, що команди боксерів працюють над організацією бою.
Напередодні Дюбуа достроково переміг Філіпа Хрговича та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF. Повноцінним володарем титулу є українець Олександр Усик (22-0, 14 КО), який вже перемагав Дюбуа достроково в серпні 2023 року.