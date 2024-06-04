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Атлас назвав фаворита бою Джошуа — Дюбуа

Олександр Булава — 4 червня, 23:59
Атлас назвав фаворита бою Джошуа — Дюбуа

Американський тренер Тедді Атлас вважає Ентоні Джошуа фаворитом потенційного поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

Про це Атлас розповів у коментарі Seconds Out.

"Джошуа став щасливішим, він став кращим, і ви бачили це в його виступах. Бен Девісон був частиною цього, допомагаючи Ей Джею знайти себе. Зараз він перебуває в дуже хорошому стані.

Ви повинні віддати перевагу Джошуа, якщо подивитеся на цей бій через призму, через яку на нього дивлюся я. Ви маєте віддати йому перевагу в цьому поєдинку, і є один аспект, у якому Дюбуа має постійно ставати кращим - захист. Його мужність, завзятість, психологія, стійкість, кондиції - все це дозволило йому пройти перші раунди бою з Хрговичем. Але Дюбуа пропустив багато чистих ударів справа. Ти не захочеш пропускати такі удари в поєдинку з Джошуа", — сказав Атлас.

Нещодавно повідомлялося, що команди боксерів працюють над організацією бою.

Напередодні Дюбуа достроково переміг Філіпа Хрговича та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF. Повноцінним володарем титулу є українець Олександр Усик (22-0, 14 КО), який вже перемагав Дюбуа достроково в серпні 2023 року.

Ентоні Джошуа Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа

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