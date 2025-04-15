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Арум оцінив можливе повернення Ф'юрі

Олександр Булава — 15 квітня 2025, 18:25
Арум оцінив можливе повернення Ф'юрі
Getty Images

Промоутер боксу Боб Арум вважає, що ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі більше ніколи не буде битися після того, як у січні оголосив про завершення кар'єри.

Цитує промоутера ESPN.

"Якби я робив ставки, то сказав би – він більше ніколи не битиметься. У Марвіна Хеглера була гарна фраза: "Багатій, який засинає в шовковій піжамі, не прокидається зранку, щоб бігти крос".

Тайсон, як на мене, вже не хоче вставати зранку, долати навантаження і проходити через усе, що пов’язане з тренуваннями — особливо, коли йому це більше не потрібно фінансово", – сказав Арум.

Нагадаємо, після другої поразки від Олександра Усика колишній чемпіон світу заявив, що йде з професійного боксу.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Раніше Спенсер Браун оцінив шанси на повернення британця в бокс.

Тайсон Ф'юрі Боб Арум

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