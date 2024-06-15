Арум підтвердив переговори Ломаченка та Джервонти

Чемпіон IBF у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) веде переговори з володарем титулу WBA Джервонтою Девісом (29-0, 27 КО) про об'єднавчий бій.

Про це повідомив промоутер Боб Арум у коментарі Boxing News.

"Бій Девіса проти Ломаченка більш реалістичний, ніж поєдинок Девіса проти Стівенсона. Була умова, якщо "Танк" доступний, а Ломаченко здобуде хорошу перемогу над Камбососом, світ побачить бій, якого хоче.

Ми вже довго ведемо переговори з PBC. Ми обов'язково їх відновимо за умови, що Девіс здобуде перемогу у наступному поєдинку. Це не буде початком переговорів. Карл Моретті на зв'язку з Луї ДеКабусом уже кілька тижнів. І, сподіваюся, ми оперативно домовимось про бій у листопаді", — сказав Арум.