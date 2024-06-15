Арум підтвердив переговори Ломаченка та Джервонти
Чемпіон IBF у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) веде переговори з володарем титулу WBA Джервонтою Девісом (29-0, 27 КО) про об'єднавчий бій.
Про це повідомив промоутер Боб Арум у коментарі Boxing News.
"Бій Девіса проти Ломаченка більш реалістичний, ніж поєдинок Девіса проти Стівенсона. Була умова, якщо "Танк" доступний, а Ломаченко здобуде хорошу перемогу над Камбососом, світ побачить бій, якого хоче.
Ми вже довго ведемо переговори з PBC. Ми обов'язково їх відновимо за умови, що Девіс здобуде перемогу у наступному поєдинку. Це не буде початком переговорів. Карл Моретті на зв'язку з Луї ДеКабусом уже кілька тижнів. І, сподіваюся, ми оперативно домовимось про бій у листопаді", — сказав Арум.
Нагадаємо, Ломаченко у травні технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.
Джервонта свій наступний поєдинок проведе в ніч на 16 червня проти Френка Мартіна (18-0, 12 KO). Бій відбудеться у Лас-Вегасі.