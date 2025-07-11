Аллен назвав фаворита реваншу Усик – Дюбуа

Британський надважковаговик Девід Аллен (24−7−2, 19 KO) вважає чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23−0, 14 КО) фаворитом у реванші проти чемпіона IBF Даніелем Дюбуа (22−2, 21 KO).

Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT.

"У першому бою був удар нижче пояса, це був удар не за правилами. Він влучив і рефері сказав, що це був удар не за правилами. Усик би все одно встав і виграв бій, але зараз для Дюбуа все починається з нової сторінки. Усик протистоятиме зовсім іншому бійцю, ніж той, з яким він бився минулого разу, тому це цікавий поєдинок. Я даю Дюбуа великий шанс, але Усик все одно має бути головним фаворитом", – розповів Аллен.

Нагадаємо, що бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше Усик заявив, що Дюбуа заслужив на реванш.