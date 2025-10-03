Алімханули та Лара проведуть бій за три пояси

Казахстанський чемпіон світу у середній вазі за версіями WBO та IBF Жанібек Алімханули (17-0, 12 КО) проведе об’єднавчий бій проти володаря титулу WBA Ерісланді Лари (31-3-3, 19 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

Поєдинок заплановано на 6 грудня 2025 року у Сан-Антоніо, штат Техас.

На кону стоятимуть одразу три чемпіонські пояси – WBO, IBF та WBA. Для Алімханули цей поєдинок стане шансом ще більше зміцнити своє домінування у дивізіоні, а для досвідченого кубинця – можливістю довести, що він і досі залишається елітою середньої ваги.

Алімханули підходить до бою з бездоганним рекордом 17 перемог у 17 поєдинках. У квітні він успішно захистив свої титули, здобувши перемогу технічним нокаутом.

Лара ж у березні минулого року впевнено розібрався з Майклом Зерафою, а восени додав до свого активу ще одну яскраву перемогу над Денні Гарсією.

Також у цьому вечорі боксу проведуть бій Роуч та Круз.