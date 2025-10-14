Жанібек домомився про бій з Ларою

Чемпіон WBO та IBF у середній вазі Жанібек Алімханули та володар титулу WBA Ерісланді Лара домовилися про бій.

Про це повідомляє The Ring.

Поєдинок відбудеться 6 грудня в Сан-Антоніо в андеркарді бою між Ісааком Крузом і Ламонтом Роучем. Трансляція доступна на Amazon Prime Video по системі PPV.

Нагадаємо, у квітні казахстанський боєць захистив свої пояси, нокаутувавши Анауеля Нгаміссенге у п'ятому раунді.

Лара востаннє виходив на ринг у вересні 2024 року, коли достроково переміг Денні Гарсію.