Ексчемпіон світу назвав єдиний спосіб зупинити Усика в реванші з Ф'юрі

Колишній чемпіон Кріс Алгієрі вважає, що вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) може здобути перемогу проти чемпіона WBO, WBA, WBC Олександра Усика (22-0, 14 КО) лише нокаутом.

Про це Алгієрі розповів у коментарі ProBox TV.

"Не бачив нічого такого, що б змусило сумніватися в здатності Усиком тримати удар. Він бився з Ентоні Джошуа, одним з найкращих нокаутерів світу. Він бився з Даніелем Дюбуа, який щойно довів, що є чудовим панчером. Якщо Усик долає таких бійців, зберігаючи кондиції та витривалість, не уявляю, що Ф'юрі його зупинить. Усика можливо зупинити лише глухим нокаутом, Тайсон не має такої сили. Він просто не такий боєць стилістично. Йому потрібно боксувати розумно, але водночас нав'язувати фізику та використовувати перевагу у вазі", – сказав Алгієрі.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався переможцю поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Нещодавно Тайсон зізнався, що ще не розпочинав підготовку до реваншу. Його тренувальний табір стартуватиме за 6-7 тижнів до бою.