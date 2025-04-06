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Невдалий вихід із клінчу: Аделейє нокаутував Тшикеву в бою за титул чемпіона Великої Британії

Руслан Травкін — 6 квітня 2025, 00:25
Невдалий вихід із клінчу: Аделейє нокаутував Тшикеву в бою за титул чемпіона Великої Британії
Давід Аделейє
x.com/Queensberry

У суботу, 5 квітня, в Манчестері відбувся бій за титул чемпіона Великої Британії у надважкій вазі. На ринг вийшли Девід Аделейє (14-1, 13 КО) та Джеймі Тшикева (8-2, 5 КО).

Перемогу нокаутом у 6 раунді святкував Аделейє.

Титул став вакантним після того, як від нього відмовився Фабіо Вордлі.

Перші два раунди забрав Тшикева. Опонент вирівняв хід зустрічі, а розв'язка наступила зненацька.

Після клінчу Джеймі забув про захист і пропустив потужний удар. Після нокдауну він зумів піднятися, але Давиду не було складно "добити" суперника.

Бокс – бій за титул BBBofC

Давид Аделейє – Джеймі Тшикева TKO 6 (10)

Нагадаємо, головним поєдинком вечору боксу в Манчестері буде протистояння Джо Джойса і Філіпа Хрговича. Чемпіон підготував анонс і прогноз на цей бій. 

Бокс нокаут

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