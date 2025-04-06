Невдалий вихід із клінчу: Аделейє нокаутував Тшикеву в бою за титул чемпіона Великої Британії
У суботу, 5 квітня, в Манчестері відбувся бій за титул чемпіона Великої Британії у надважкій вазі. На ринг вийшли Девід Аделейє (14-1, 13 КО) та Джеймі Тшикева (8-2, 5 КО).
Перемогу нокаутом у 6 раунді святкував Аделейє.
Титул став вакантним після того, як від нього відмовився Фабіо Вордлі.
Перші два раунди забрав Тшикева. Опонент вирівняв хід зустрічі, а розв'язка наступила зненацька.
Після клінчу Джеймі забув про захист і пропустив потужний удар. Після нокдауну він зумів піднятися, але Давиду не було складно "добити" суперника.
Бокс – бій за титул BBBofC
Давид Аделейє – Джеймі Тшикева TKO 6 (10)
Нагадаємо, головним поєдинком вечору боксу в Манчестері буде протистояння Джо Джойса і Філіпа Хрговича. Чемпіон підготував анонс і прогноз на цей бій.