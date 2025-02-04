Юліан Бойко програв Грему в кваліфікації Welch Open

Український снукерист Юліан Бойко невдало зіграв у кваліфікації на турнір Welch Open-2025.

Він програв шотландцю Ліаму Грему з рахунком 3:4.

Перші два фрейми забрав 20-річний Ліам. На рік молодший українець не здався і переміг у трьох наступних, але суперник відновив статус-кво.

На жаль, вирішальна партія залишилася за Гремом.

У наступному раунді його чекає зустріч з англійцем Марком Девісом.

Більярд – снукер

Welch Open, кваліфікація, 4 лютого

Ліам Грем (Шотландія) – Юліан Бойко (Україна) 4:3

Інший українець Антон Казаков завтра, 5 лютого, у першому раунді кваліфікації зіграє проти угорця Бульчу Ревеса.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Бойко та Казаков вибули після першого раунду на турнірі 2024 Snooker Shoot Out у Лестері.