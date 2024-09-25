Казаков поступився на старті British Open

Український снукерист Антон Казаков поступився Ліаму Девісу з Вельсу на старті турніру British Open, який триває в англійському місті Челтнем.

Матч завершився з рахунком 0:4.

British Open

Челтнем, Велика Британія

25 вересня, 1/32 фіналу

Антон Казаков – Ліам Девіс 0:4

Напередодні ще один українець Юліан Бойко в 1/32 фіналу переміг китайця Сі Цзяхуея (4:1), півфіналіста чемпіонату світу 2023. В 1/16 фіналу він зустрінеться Джеком Джонсом з Вельсу. Матч має розпочатися о 21:00 за київським часом.

Рейтинговий турнір 2024 British Open триватиме до 29 вересня.

Раніше ми повідомляли про перемогу Кайрена Вілсона на найпрестижнішому змаганні року — чемпіонаті світу.