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Казаков поступився на старті British Open

Олександр Булава — 25 вересня, 15:40
Казаков поступився на старті British Open

Український снукерист Антон Казаков поступився Ліаму Девісу з Вельсу на старті турніру British Open, який триває в англійському місті Челтнем.

Матч завершився з рахунком 0:4.

British Open
Челтнем, Велика Британія
25 вересня, 1/32 фіналу

Антон Казаков – Ліам Девіс 0:4

Напередодні ще один українець Юліан Бойко в 1/32 фіналу переміг китайця Сі Цзяхуея (4:1), півфіналіста чемпіонату світу 2023. В 1/16 фіналу він зустрінеться Джеком Джонсом з Вельсу. Матч має розпочатися о 21:00 за київським часом.

Рейтинговий турнір 2024 British Open триватиме до 29 вересня.

Раніше ми повідомляли про перемогу Кайрена Вілсона на найпрестижнішому змаганні року — чемпіонаті світу.

снукер Антон Казаков

Антон Казаков

Бойко пройшов у чвертьфінал турніру Q Tour зі снукеру

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